Una telefonata che mette fretta, un finto tecnico alla porta, il messaggio della banca che chiede un clic. Le truffe cambiano veste, ma spesso trovano lo stesso bersaglio: chi resta solo davanti a un dubbio. Bedizzole prova a rispondere prima che il raggiro si compia, con un progetto che non si limita a spiegare i pericoli in una serata, ma costruisce una rete di persone capaci di riconoscerli.
L’iniziativa
Si chiama «Non ci casco – Bedizzole contro le truffe» e partirà nel 2027 grazie al finanziamento ottenuto dal Comune nell’ambito della misura regionale per la prevenzione e il contrasto della criminalità. Il progetto vale 9.800 euro. Ma, come spiega Michele Crescini, che segue bandi e progetti in virtù della sua delega di assessore alle Politiche per la sostenibilità sociale e ambientale, «il suo asse non è la cifra: è un percorso che coinvolgerà anziani, familiari, associazioni, volontari, Forze dell’ordine e Polizia locale».
In calendario ci sono tre serate pubbliche dedicate alle truffe più diffuse, da quelle telefoniche e domiciliari alle frodi digitali e bancarie. Accanto agli incontri aperti alla cittadinanza, il Comune organizzerà due momenti di formazione per i volontari delle realtà associative e altri due per familiari e caregiver. L’obiettivo è dare strumenti pratici a chi sta vicino alle persone più fragili: riconoscere un segnale, interrompere una richiesta sospetta, sapere a chi rivolgersi.
Il corso anti-truffa, per così dire, non sarà riservato agli addetti ai lavori. Il Comune punta a far circolare le informazioni nelle associazioni, nelle famiglie e nei luoghi di incontro quotidiani, perché un raggiro riesce più facilmente quando la vittima non ha nessuno con cui confrontarsi. Volontari e caregiver avranno dunque il compito, tutt’altro che secondario, di intercettare un’incertezza e trasformarla in una domanda fatta in tempo.
Lo sportello
Il tassello più concreto sarà lo sportello anti-truffa gratuito. Dieci aperture programmate, con un professionista legale a disposizione di chi ha subito un raggiro o teme di esserci caduto. Non un ufficio che promette soluzioni miracolose, ma un primo orientamento per capire quali servizi contattare e quali autorità coinvolgere. Il programma prevede anche video, volantini e card con indicazioni immediate sui comportamenti da adottare, collegati alla campagna regionale «Occhio alla truffa».
Il messaggio, in sostanza, è che una truffa non lascia solo un danno economico: può produrre paura, vergogna e isolamento, soprattutto nelle persone anziane. Insomma, l’idea alla base di «Non ci casco» è superare la formula dell’incontro una tantum e rendere la prevenzione un’abitudine condivisa. Perché, prima del finto nipote, del falso operatore o del link fasullo, serve qualcuno che sappia ascoltare quel dubbio.