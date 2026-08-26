Truffe dei bancomat negli Usa: i latitanti nascosti in Valsabbia

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Tre fratelli romeni sono ritenuti a capo di un’organizzazione dedita a maxi truffe ai bancomat negli Stati Uniti, frodi informatiche e riciclaggio: due di loro si trovavano a Roè Volciano, sono stati arrestati in esecuzione di un mandato di arresto europeo

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali