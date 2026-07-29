Si finge carabiniere e ruba gioielli per 20mila euro a un’anziana: arrestato

Il tentativo di truffa è avvenuto a Brescia: l’uomo, un 29enne della Campania, è stato fermato sul posto dalla Polizia di Stato. Nei suoi confronti il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio

Simone Bracchi Giornalista 29 luglio 2026 2 ' di lettura

Oggetti e contanti sequestrati dalla Polizia di Stato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti truffafinto carabinierearrestatofoglio di via obbligatorioBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...