Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Truffa della falsa raccolta fondi a Rezzato: due denunciati

Fingevano di raccogliere offerte per persone sordomute all'esterno di un negozio: due 36enni sono stati intercettati dalla Polizia locale del paese. La Questura ha emesso un foglio di via
La Polizia locale di Rezzato - © www.giornaledibrescia.it
La Polizia locale di Rezzato - © www.giornaledibrescia.it

La Questura di Brescia ha emesso un foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno per tre anni nel comune di Rezzato nei confronti di due pregiudicati romeni di 36 anni, domiciliati a Milano, sorpresi a estorcere denaro ai clienti di un esercizio commerciale fingendosi incaricati di una raccolta fondi per persone affette da sordomutismo.

I due, già denunciati dalla polizia locale per esercizio molesto all'accattonaggio e truffa aggravata dopo essere stati trovati in possesso di falsa documentazione e di alcune centinaia di euro in contanti poi sequestrati, vantavano numerosi precedenti specifici e alle loro spalle pendevano già sistematiche inottemperanze ai provvedimenti di pubblica sicurezza.

In considerazione della pericolosità sociale della condotta, mirata a colpire le fasce più deboli e fragili della popolazione facendo leva sulla sensibilità verso la solidarietà, il questore Paolo Sartori ha inoltre avviato le procedure per la loro espulsione dal territorio nazionale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
truffaRezzato
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...