Truffa della falsa raccolta fondi a Rezzato: due denunciati

La Questura di Brescia ha emesso un foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno per tre anni nel comune di Rezzato nei confronti di due pregiudicati romeni di 36 anni, domiciliati a Milano, sorpresi a estorcere denaro ai clienti di un esercizio commerciale fingendosi incaricati di una raccolta fondi per persone affette da sordomutismo.
I due, già denunciati dalla polizia locale per esercizio molesto all'accattonaggio e truffa aggravata dopo essere stati trovati in possesso di falsa documentazione e di alcune centinaia di euro in contanti poi sequestrati, vantavano numerosi precedenti specifici e alle loro spalle pendevano già sistematiche inottemperanze ai provvedimenti di pubblica sicurezza.
In considerazione della pericolosità sociale della condotta, mirata a colpire le fasce più deboli e fragili della popolazione facendo leva sulla sensibilità verso la solidarietà, il questore Paolo Sartori ha inoltre avviato le procedure per la loro espulsione dal territorio nazionale.