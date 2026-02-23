Truffa con Pos alla metro Europa: sottratti a un anziano 602 euro

Nei giorni scorsi una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato, in servizio alla Questura di Brescia, è intervenuta d’urgenza alla stazione della metropolitana Europa dopo una segnalazione arrivata al numero di emergenza 112 NUE. Alla Sala operativa era stata infatti comunicata una truffa in atto.

A chiedere aiuto è stato un anziano bresciano che ha raccontato agli agenti di essere stato raggirato e derubato da tre individui. I malviventi, con fare incalzante, lo avevano convinto ad acquistare una penna al costo di 2 euro, presentando l’acquisto come una forma di aiuto per il loro sostentamento, dichiarandosi disoccupati e privi di mezzi.

Dopo averlo persuaso a effettuare la donazione tramite un noto portale di pagamento online, approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, avrebbero modificato l’importo sul Pos, sottraendogli 602 euro.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno rintracciato la vittima, ancora scossa per l’accaduto, che ha indicato i presunti responsabili. I poliziotti hanno quindi bloccato i tre individui e li hanno sottoposti a controllo.

I responsabili

Si tratta di tre cittadini italiani: un 31enne residente a Savona con numerose condanne e precedenti penali e di polizia per estorsione, truffa e furto aggravato; un 28enne, anch’egli residente a Savona, con precedenti per truffa, ricettazione ed estorsione; e una 27enne residente a Torino, incensurata.

La successiva perquisizione personale ha dato esito positivo: in loro possesso sono stati trovati e sequestrati immediatamente due Pos, un telefono cellulare e decine di penne, ritenuti strumenti utilizzati per compiere truffe in modo sistematico e organizzato.

Al termine degli accertamenti e degli atti di polizia giudiziaria, i due uomini, in quanto pregiudicati, sono stati arrestati per truffa aggravata in concorso e messi a disposizione della Procura della Repubblica. La donna è stata invece denunciata a piede libero per truffa in concorso.