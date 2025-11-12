«Vi ho portato il bonifico»: anziana truffata, ma salvata in caserma

Un raggiro articolato che si basa su finte chiamate. La vittima ha subito denunciato l’accaduto e 14mila euro sono stati recuperati

2 ' di lettura

La vittima della truffa è un'anziana (foto simbolica)

Chi ha assistito alla scena ne è rimasto colpito nell’intimo. E ha tirato un sospiro di sollievo un paio d’ore più tardi quando ha saputo che, grazie alla rapidità della denuncia e alla tempestiva attivazione delle indagini, il trasferimento di denaro era stato bloccato. L’ennesima, odiosa, truffa ai danni di un’anziana si racconta nella sala d’attesa della caserma dei Carabinieri di piazza Tebaldo Brusato. Una manciata di minuti prima di mezzogiorno una donna di circa 70 anni che abita a ridoss