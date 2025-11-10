Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Truffa del «falso incidente» in alcuni paesi della Bassa: «Non dare denaro»

Giulia Bonardi
Diversi Comuni hanno avvisato i cittadini: «Chiamare il 112 e segnalare l’accaduto, anche se non si consegna nulla»
Un'anziana sulla porta di casa - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
Un'anziana sulla porta di casa - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
AA

In alcuni paesi della Bassa centrale sono stati segnalati alcuni tentativi della nota truffa del «falso incidente». Il copione è stato descritto anche via social da persone che avrebbero subito il tentativo di truffa o da loro conoscenti e familiari.

Anche i Comuni, come Isorella e Visano, hanno diramato un post sulle loro pagine ufficiali Facebook, per allertare tutti, spiegando dinamiche e come comportarsi: «I Carabinieri hanno segnalato nuovi casi di truffe telefoniche legate al cosiddetto “falso incidente” – scrive Isorella –. Il truffatore contatta la vittima, di solito tramite telefono fisso e si presenta come un avvocato. Con tono urgente e convincente, racconta che un familiare è stato coinvolto in un incidente stradale e che serve un pagamento immediato per “evitare conseguenze” o “risolvere la situazione”. In alcuni casi, un presunto incaricato si presenta poi a casa per ritirare denaro o oggetti di valore. Si tratta di una truffa. Non credere a queste telefonate».

Poi il «Come comportarsi»: «Non dare mai denaro, informazioni personali o bancarie a chi chiama per telefono; interrompi subito la conversazione se la voce si presenta come “avvocato” e parla di un incidente; contatta immediatamente il familiare citato o un parente di fiducia; chiama il 112 (Carabinieri) e segnala l’accaduto, anche se non hai consegnato nulla; parla di questo rischio con parenti, amici e vicini».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
truffatruffe
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario