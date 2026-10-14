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Truffa ai danni di un anziano a Rezzato: arrestato in flagranza

L’uomo si fingeva volontariato di un’associazione benefica per farsi consegnare dei soldi. L’85enne si è insospettito e ha contattato la Polizia locale
Francesca Zani
La Polizia locale di Rezzato con una persona anziana
La Polizia locale di Rezzato con una persona anziana

Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Comando di Polizia locale di Rezzato per una truffa ai danni di un uomo di 85 anni. Tutto è iniziato venerdì sera, quando il sospettato ha contattato telefonicamente l'anziano signore annunciando di far parte di un’associazione benefica e che la mattina seguente sarebbe passato a casa sua per ritirare una donazione in denaro, destinata alla cooperativa sociale.

Insospettito da quella insolita modalità di raccolta fondi, l'85enne non ha però esitato a contattare la Polizia locale, che ha immediatamente predisposto un servizio di osservazione direttamente presso la sua abitazione. La mattina successiva. come da accordi, l'uomo si è presentato a casa dell'85enne, facendosi consegnare 50 euro e rilasciando una falsa ricevuta.

Nel frattempo la cooperativa sociale, contattata dagli agenti, ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna iniziativa di raccolta fondi di quel tipo. Grazie alla prontezza di spirito dell'anziano e al tempestivo intervento della Polizia locale, per il truffatore a quel punto è scattato l’arresto.

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Truffa agli anzianiRezzato
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