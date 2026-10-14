Truffa ai danni di un anziano a Rezzato: arrestato in flagranza

L’uomo si fingeva volontariato di un’associazione benefica per farsi consegnare dei soldi. L’85enne si è insospettito e ha contattato la Polizia locale

Francesca Zani 14 ottobre 2026 1 ' di lettura

La Polizia locale di Rezzato con una persona anziana Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Truffa agli anzianiRezzato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...