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Tromba d'aria nella Bergamasca, auto si ribalta su tavoli di un festival

È successo a Bagnatica: divelto il tendone del locale «Summer festival», l'auto di un volontario è finita sui tavoli esterni allestiti proprio per la festa

I danni maggiori per il maltempo, annunciato anche per Brescia con un bollino arancione, in provincia di Bergamo si sono registrati a Bagnatica dove si è verificata una piccola tromba d'aria che ha divelto il tendone del locale «Summer festival», ribaltando l'auto di un volontario sui tavoli esterni allestiti proprio per la festa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, che hanno dovuto gestire circa 90 interventi in tutta la provincia.

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