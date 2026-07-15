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Temporali e possibili grandinate: scatta il bollino arancione a Brescia

A emettere l’allerta per il rischio meteorologico e idrogeologico è stata Regione Lombardia: sarà attiva dalle 14 del 15 luglio alla mezzanotte del 16
Chicchi di grandine (foto simbolica)
Chicchi di grandine (foto simbolica)

I temporali attesi nelle prossime ore fanno scattare il bollino arancione a Brescia. A emettere l’allerta per il rischio meteorologico e idrogeologico è stata Regione Lombardia: sarà attiva dalle 14 del 15 luglio alla mezzanotte del 16.

Il rischio segnalato è di possibili grandinate, di «scorrimento superficiale delle acque nelle strade» e di «possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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