Temporali e possibili grandinate: scatta il bollino arancione a Brescia
A emettere l’allerta per il rischio meteorologico e idrogeologico è stata Regione Lombardia: sarà attiva dalle 14 del 15 luglio alla mezzanotte del 16
Chicchi di grandine (foto simbolica)
I temporali attesi nelle prossime ore fanno scattare il bollino arancione a Brescia. A emettere l’allerta per il rischio meteorologico e idrogeologico è stata Regione Lombardia: sarà attiva dalle 14 del 15 luglio alla mezzanotte del 16.
Il rischio segnalato è di possibili grandinate, di «scorrimento superficiale delle acque nelle strade» e di «possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane».