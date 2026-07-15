Temporali e possibili grandinate: scatta il bollino arancione a Brescia

A emettere l’allerta per il rischio meteorologico e idrogeologico è stata Regione Lombardia: sarà attiva dalle 14 del 15 luglio alla mezzanotte del 16

15 luglio 2026

Chicchi di grandine (foto simbolica) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti allerta arancionetemporaligrandinemaltempoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...