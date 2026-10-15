Viaggio tra paesaggio ed enogastronomia: il lago d’Iseo su La7

Dopo il successo della scorsa estate, quando in poco meno di tre mesi ha trasportato 10mila turisti, il treno turistico che percorre la storica linea Paratico-Palazzolo sull’Oglio sarà protagonista anche in tv, raccontato nella puntata di domenica della trasmissione «Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia», in onda alle 12 su La7.
Il programma, condotto da Stefania Capobianco, condurrà i telespettatori nel cuore del territorio franciacortino e sebino con un viaggio tra la campagna e le rive del fiume Oglio a bordo delle carrozze panoramiche, con arrivo sul lago d'Iseo. Al fianco della giornalista ci sarà Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs Italiane, che porterà i telespettatori alla scoperta della storia della ferrovia. Il racconto si arricchirà anche del contributo di Ferlog, realtà del settore ferroviario.
Giunti a Paratico, il viaggio proseguirà alla scoperta del Bosco dei taxodi e delle eccellenze enogastronomiche, con un momento dedicato a piatti a base di pesce di lago e prodotti tipici. «Signori si parte» è una trasmissione prodotta da DirAmare in collaborazione con Fondazione Fs e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La puntata sarà disponibile anche sul sito internet la7.it e sull’app La7 per smartphone e smart tv.