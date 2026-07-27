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Treni, disagi sulla Milano-Venezia: ritardi anche a Brescia

Il motivo sarebbe da ricondurre al «prolungarsi dei lavori di manutenzione sulla linea tra Brescia e Sommacampagna». In città ritardi fino a un’ora
Il tabellone con i ritardi di questa mattina - © www.giornaledibrescia.it
Il tabellone con i ritardi di questa mattina - © www.giornaledibrescia.it

Mattinata di importanti ritardi alla stazione ferroviaria di Brescia. Il motivo, stando alla spiegazione fornita da Trenitalia, è da ricondurre al «prolungarsi dei lavori di manutenzione sulla linea tra Brescia e Sommacampagna». I treni alta velocità e regionali, si legge sempre nella nota, potrebbero registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti a causa dei rallentamenti.

I disagi, come detto, si stanno registrando anche in città: il ritardo massimo è di un’ora, e riguarda un convoglio diretto a Milano Centrale, ma si segnalano altri treni con ritardi tra i venti e i quaranta minuti.

A questo link è possibile consultare in tempo reale la situazione di una corsa specifica o di una stazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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