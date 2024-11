Treni in ritardo: le sbarre non si alzano mai, a Montirone si protesta

Con quella silhouette filante, accentuata da un color verdino pallido, è molto bello. È anche comodo e moderno. Però il Colleoni, il treno che da un paio d’anni ha sostituito le storiche Littorine sulla linea ferroviaria Brescia-Parma, assomiglia a quelle signore che hanno il vizio di farsi attendere: è spesso in ritardo. Questo causa problemi non solo ai viaggiatori, ma anche al traffico locale, costretto a lunghe attese al passaggio a livello che si trova a nord del centro abitato.

La richiesta

Convinto che «un paese non può rimanere bloccato né diviso in due», il sindaco Filippo Spagnoli ha scritto a Rfi, la Rete ferroviaria italiana, chiedendo soluzioni immediate ai disagi che la Brescia-Parma sta causando alla comunità.

«Ogni giorno – lamenta il sindaco – cittadini e pendolari si trovano a fronteggiare ritardi e interruzioni che, raggiungendo punte di oltre 30 minuti, penalizzano le attività quotidiane e lavorative. Tutto questo senza che vi siano risposte o azioni risolutive da parte di Rfi. Non possiamo accettare che Montirone resti bloccato in direzione Borgosatollo per disservizi che si verificano con una frequenza ormai inaccettabile».

Disagi

L’amministrazione comunale, assicura Spagnoli, «riceve costantemente segnalazioni di disagio da parte dei cittadini, esasperati da ritardi che interrompono bruscamente la loro giornata lavorativa e le loro attività. Abbiamo chiesto a Rfi di fornirci un riscontro immediato e dettagliato sulle misure che intende adottare per risolvere la situazione, nonché di fissare un incontro urgente per discutere insieme le soluzioni percorribili».

Il sindaco sottolinea che «il problema non influisce solo sulla qualità della vita dei cittadini, ma anche sull’economia locale e sulla fiducia nei servizi pubblici. La comunità di Montirone merita rispetto e un servizio ferroviario che sia all’altezza delle necessità del territorio. Ci aspettiamo da Rfi un cambio di passo con interventi rapidi e concreti che possano finalmente porre fine a questa situazione insostenibile».