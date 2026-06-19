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Treni a idrogeno Brescia-Iseo-Edolo, c’è l’autorizzazione di messa in servizio

Il via libera dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Fontana: «Giornata storica per la Lombardia»
Un vagone del treno a idrogeno - © www.giornaledibrescia.it
Un vagone del treno a idrogeno - © www.giornaledibrescia.it

L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Asfisa) ha rilasciato oggi l’autorizzazione di messa in servizio per i treni a idrogeno sulla Brescia-Iseo-Edolo. «Un passo decisivo verso l’entrata in servizio dei convogli», secondo il presidente della Regione Attilio Fontana, che ha definito quella di oggi «una giornata storica per la Lombardia e per il futuro della mobilità sostenibile nel nostro Paese».

«Lo scorso febbraio – ha aggiunto Fontana – abbiamo presentato a Rovato il primo treno italiano a idrogeno e il primo impianto nazionale di manutenzione e rifornimento dedicato a questa tecnologia. Oggi quel progetto compie un passo decisivo verso l'entrata in servizio dei convogli. La Valcamonica e il Sebino diventano il simbolo di una Lombardia che innova, sperimenta e guida il cambiamento, nonché il cuore della prima Hydrogen Valley italiana».

La regione, ha concluso il governatore, «è stata la prima a credere nel progetto dell'idrogeno applicato al trasporto ferroviario e oggi vede premiato un lavoro costruito insieme a Fnm, Ferrovienord, Trenord, Alstom e a tutti i partner coinvolti».

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