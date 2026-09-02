Tremosine: Eden sospeso tra le Alpi e il Garda con valli, poggi e colline

Un Eden sospeso tra il lago e le montagne, tra il Mediterraneo e le Alpi. Tremosine sul Garda ti colpisce subito per la magnificenza del suo paesaggio. Situato nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano e tra i comuni più estesi della provincia di Brescia, con i suoi 72 chilometri quadrati, questo territorio presenta un ambiente naturale straordinariamente vario e di grande fascino paesaggistico: piccoli nuclei abitati sorgono tra vallette, poggi, colline e pianori ricoperti di ulivi, prati e pinete a cui fanno da corona le montagne che segnano il confine con il Trentino.
Il paesaggio sorprende il visitatore per la spettacolare alternanza tra ambienti lacustri e montani. Qui si coltivano l’olivo e la vite, come nelle località della riviera gardesana, mentre nelle zone più alte sono ancora attive le malghe che producono burro e formaggi secondo la tradizione. Sono spettacolari le mulattiere che salgono verso le quote più elevate, autentico paradiso per biker ed escursionisti. Campione, unica frazione affacciata direttamente sul lago, è invece considerata la mecca degli sport velici e del windsurf, grazie ai venti che soffiano costanti lungo l’Alto Garda.
Per scoprire le eccellenze paesaggistiche di questo paradiso adagiato tra lago e montagna, la Pro Loco propone agli appassionati di trekking un ricco calendario di escursioni guidate.
Novità
Tra le novità del 2026 si segnala l’escursione «Monte Carone, una vetta sul lago»: un itinerario di grande valore storico e panoramico, che si sviluppa lungo il confine tra Lombardia e Trentino, un tempo frontiera dell’Impero austro-ungarico, come testimoniano i resti delle fortificazioni militari presenti lungo il percorso. Si transiterà presso il Rifugio degli Alpini, il Passo Bestana e la Bocchetta Fortini, fino a raggiungere una spettacolare scalinata di 250 gradini scavata nella roccia durante la guerra.
Lungo il tragitto si incontrano ruderi di baraccamenti e postazioni di artiglieria, mentre in vetta lo sguardo si apre sul gruppo del Baldo e sul Garda e, sullo sfondo, svettano il Carè Alto, la Presanella e il gruppo del Brenta. Un’altra novità del calendario delle proposte 2026 è rappresentata dall’escursione notturna a Passo Nota, tra storia, panorami mozzafiato e le suggestioni della Foresta Gardesana Occidentale, con cena in rifugio. Il trekking prende le mosse dal Rifugio degli Alpini per poi affrontare un tratto della suggestiva strada militare Nota-Tremalzo, una mulattiera risalente alla Grande Guerra che conserva ancora le testimonianze dei giorni in cui venne costruita.
Ma le proposte non si esauriscono qui. C’è la possibilità di scoprire la «Tremosine segreta», un viaggio attraverso piccoli borghi, mulini e antiche fucine, oppure di addentrarsi nella suggestiva forra del torrente Brasa, di salire sul monte Bestone per ammirare spettacolari panorami sul Garda, di camminare tra le stalle e i prati dell’Alpe del Garda e molto altro ancora.
Ci sono proposte per tutti i gusti e tutte le gambe. Per gli appassionati delle due ruote a pedali, in particolare della mountain bike, c’è il bike tour, una facile pedalata di 16 chilometri con un dislivello di 630 metri, adatta a tutti, condotta da una guida certificata. Tutte le escursioni sono guidate da accompagnatori specializzati e permettono di scoprire i segreti e le bellezze naturali, storiche e culturali del territorio attraverso diversi percorsi tematici.
È senza dubbio il modo migliore per scoprire le eccellenze di questo territorio e la comunità che lo anima. Le informazioni relative alle singole escursioni, con prenotazione obbligatoria, sono disponibili sul sito www.tremosinesulgardaeventi.com.