Travolto da un suv in bici, dolore a Gussago per Roberto Frassine

Gussago si stringe attorno alla famiglia di Roberto Frassine, il 71enne morto nel drammatico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio in via Orzinuovi, a Brescia. Frassine viveva a Gussago, in via Caporalino, alle porte del paese, da circa un anno e mezzo e in queste ore la notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore e commozione tra quanti lo avevano conosciuto. A ricordarlo sono il figlio Rino con Silene e le nipoti Gaia e Nicole.
Frassine aveva perso la vita mentre era in sella alla sua bicicletta, travolto da un Suv lungo via Orzinuovi. L’impatto era stato violentissimo e il 71enne era stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto. Le condizioni erano apparse subito disperate: nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i prolungati tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’era stato nulla da fare.
Un dramma improvviso che ha spezzato la vita di un uomo che aveva scelto Gussago come luogo in cui vivere e che ora lascia nel dolore la propria famiglia. I funerali saranno celebrati domani, martedì 27 ottobre, alle 15 nella parrocchia di San Rocco a Fornaci. Il corteo partirà alle 14.40 dagli Spedali Civili di Brescia, dove è stata composta la salma, per poi proseguire al Tempio crematorio di Sant’Eufemia. Nel paese resta il dolore per una morte improvvisa e tragica.