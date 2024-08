Due auto si urtano, una perde il controllo e travolge due scooteristi

Incidente poco dopo le 11 sulla 237 del Caffaro. Due autovetture si sono spigolate all’altezza della curva davanti al cimitero di Ponte Caffaro. Uno dei due mezzi ha perso il controllo e ha invaso l’opposta corsia di marcia investendo due scooteristi. Uno dei quali è stato trasportato in codice rosso al Civile di Brescia con traumi importanti agli arti inferiori. L’altra persona rimasta ferita, in maniera più lieve, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Sul posto per i rilievi i carabinieri di Idro. Forti le ripercussioni sul traffico lungo la 237 con code e incolonnamenti verso il Trentino che sono andati via via smaltendosi nel corso delle ore.