Travolta da un camion mentre è in bici, morta una donna a Ghedi

Tragedia nel primo pomeriggio a Ghedi: una donna di 62 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre percorreva in bicicletta la Sp24 appena fuori dal Comune, sulla strada verso Isorella. La vittima è Antonella Fonte, residente a Ghedi.

La dinamica è ancora da stabilire: sul posto sono immediatamente accorsi i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Lo schianto, avvenuto attorno alle 14.20, è stato molto violento ed è morta sul colpo. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri.

Si tratta della 67esima vittima sulle strade di Brescia nel corso del 2025 – l’ultima solamente ieri a Montichiari – già 10 decessi in più rispetto all’anno precedente.