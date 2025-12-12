Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Travolta da un camion mentre è in bici, morta una donna a Ghedi

Gianantonio Frosio
L’incidente è avvenuto attorno alle 14.20 lungo la Sp24, appena fuori dal paese: schianto molto violento, con la vittima che sarebbe morta sul colpo
  • L'investimento a Ghedi
    L'investimento a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
  • L'investimento a Ghedi
    L'investimento a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
  • L'investimento a Ghedi
    L'investimento a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
  • L'investimento a Ghedi
    L'investimento a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
  • L'investimento a Ghedi
    L'investimento a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
  • L'investimento a Ghedi
    L'investimento a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
  • L'investimento a Ghedi
    L'investimento a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
  • L'investimento a Ghedi
    L'investimento a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
  • L'investimento a Ghedi
    L'investimento a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
  • L'investimento a Ghedi
    L'investimento a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
  • L'investimento a Ghedi
    L'investimento a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
AA

Tragedia nel primo pomeriggio a Ghedi: una donna di 62 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre percorreva in bicicletta la Sp24 appena fuori dal Comune, sulla strada verso Isorella. La vittima è Antonella Fonte, residente a Ghedi.

La dinamica è ancora da stabilire: sul posto sono immediatamente accorsi i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Lo schianto, avvenuto attorno alle 14.20, è stato molto violento ed è morta sul colpo. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri.

Si tratta della 67esima vittima sulle strade di Brescia nel corso del 2025 – l’ultima solamente ieri a Montichiari – già 10 decessi in più rispetto all’anno precedente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
biciclettatravolta in biciincidente mortaleGhedi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario