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Travagliato, i ragazzi con disabilità danno vita a una mostra tra i negozi

Ventinove quadri esposti in 28 vetrine e realizzati dalle persone che partecipano ai servizi della cooperativa Il Vomere
Alice Resconi
Uno dei 29 quadri realizzati - © www.giornaledibrescia.it
Uno dei 29 quadri realizzati - © www.giornaledibrescia.it

L’arte è pronta a diffondersi tra le vie di Travagliato, entrando nei negozi e trasformandosi in occasione di incontro e riflessione per cittadini, istituzioni e territorio. È questo lo spirito di «Arte diffusa», l’iniziativa promossa da Il Vomere che porterà in paese una mostra di pittura con protagoniste le opere realizzate dalle persone con disabilità che partecipano ai servizi della cooperativa.

Saranno 29 i quadri esposti in 28 negozi che hanno deciso di aderire al progetto, mettendo a disposizione i propri spazi e contribuendo a creare una mostra diffusa capace di intrecciarsi con la vita quotidiana del paese. L’inaugurazione è in programma mercoledì 27 alle 10, sotto il portico del Comune in piazza Libertà, mentre la mostra proseguirà fino al 12 giugno, inserendosi nel contesto della tradizionale festa annuale del Vomere.

Dipingere insieme - © www.giornaledibrescia.it
Dipingere insieme - © www.giornaledibrescia.it

L’obiettivo

L’idea è infatti proprio quella di rafforzare il legame con il territorio, coinvolgendo i cittadini in un percorso condiviso di conoscenza, partecipazione e inclusione. «Questa esposizione nasce dalla voglia di interagire con il territorio e coinvolgere la comunità – spiega Nadia Boglioli, referente del progetto –. L’arte mette in risalto le emozioni e va oltre la disabilità: i ragazzi hanno tanto da dire e da dimostrare». I quadri sono stati realizzati dal Gruppo Espressive, coordinato dagli educatori della cooperativa.

Un ruolo importante è stato svolto dal volontario Kobler Sinardi, artista che da anni insegna a operatori e partecipanti la tecnica a stampa utilizzata per alcune delle opere. L’obiettivo della mostra è infatti duplice: valorizzare le potenzialità espressive delle persone con disabilità e promuovere l’inclusione, rafforzando la collaborazione tra i diversi soggetti e costruendo una rete di relazioni che metta al centro la persona. «Il progetto dimostra come fragilità e arte abbiano molto da dirsi e molto da dire al territorio, trasformando la creatività in uno spazio di dialogo e crescita per tutti – conclude Boglioli –. L’arte diventa così incontro e momento di riflessione».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
persone con disabilitàIl VomereartemostrainclusioneTravagliato

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