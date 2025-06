Trasporto scolastico, allo studio convenzioni tra Arriva e i Comuni

Stipulare una convenzione per agevolare l’acquisto dell’abbonamento annuale per gli studenti. È con questa finalità che venerdì scorso si è tenuto un incontro organizzato dall’Agenzia del Tpl in collaborazione con Arriva Italia - società di trasporto pubblico locale che gestisce il trasporto urbano ed extraurbano nella città di Brescia - e che ha visto coinvolti quaranta Amministrazioni della provincia bresciana.

Leggi anche Trasporti scolastici, i disagi di chi si muove in provincia

L’obiettivo, come detto, è facilitare l’accesso al trasporto pubblico per gli studenti residenti, grazie al sostegno economico dei Comuni, generando vantaggi per entrambe le parti coinvolte. Gli studenti possono viaggiare in regola, evitando sanzioni, usufruire di un abbonamento a prezzo agevolato, con viaggi illimitati per 12 mesi, beneficiando inoltre di una serie di vantaggi e sconti.

Leggi anche Tariffe bloccate per bus urbani metro e corriere

Dal punto di vista dei Comuni, l’iniziativa rappresenta invece un sostegno al diritto allo studio e alla promozione della mobilità sostenibile, incentivando al contempo l’utilizzo corretto del trasporto pubblico.

«Siamo convinti che il trasporto pubblico debba essere uno strumento di inclusione, crescita e sostenibilità. – afferma Angelo Costa, amministratore delegato Arriva Italia – . Per questo, ci stiamo impegnando a collaborare attivamente con i Comuni per facilitare l’accesso agli abbonamenti scolastici da parte degli studenti residenti, ma non solo. Attraverso convenzioni che prevedono il sostegno economico da parte delle amministrazioni locali, intendiamo offrire ai giovani la possibilità di spostarsi in modo sicuro, conveniente e rispettoso dell’ambiente. Arriva Italia ha nel tempo sviluppato diverse iniziative per incentivare l’uso del trasporto pubblico e favorire l’accesso agevolato ai servizi. Queste proposte sono state presentate alle Amministrazioni locali con l’obiettivo di valutarne il gradimento e, laddove ritenute di interesse comune, avviare forme di collaborazione dedicate».

L’incontro, cui hanno partecipato circa quaranta Amministrazioni, è stato infatti anche un’importante occasione di dialogo con i Comuni, durante la quale Arriva ha presentato le iniziative messe in campo per migliorare la qualità del servizio. È stato inoltre un momento di confronto, volto da un lato a esplorare le reali opportunità per le Amministrazioni di diventare promotrici attive di una mobilità più sostenibile sul proprio territorio, e dall’altro a rafforzare la collaborazione tra l’azienda e i Comuni nella gestione del controllo a bordo dei mezzi.

L’eventuale interesse all’adesione deve essere confermato dai Comuni entro il 30 giugno 2025. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente Giordano Vianello all’indirizzo: commerciale.brescia@arriva.it.