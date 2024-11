Trasporto pubblico, rottura tra sindacati e Arriva: sciopero il 19 novembre

Durerà tutta la giornata e ancora non si sa se ci saranno fasce di garanzia per le corse in provincia di Brescia

Pullman di Arriva - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Nuova rottura nella trattativa per gli accordi sindacali di secondo livello tra le segreterie delle sigle che rappresentano i lavoratori del settore e l’azienda Arriva, che gestisce il trasporto extraurbano in provincia di Brescia. Al centro della questione, su cui non si é trovato un accordo, l’aumento da 50 euro per tutti i lavoratori richiesto dai sindacati. Leggi anche Arriva: «I soldi per gli autisti ci sono, ora serve la soluzione migliore» E alla luce del mancato accordo le sigle dei lavoratori hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per martedì 19 novembre. Con quali modalità e se ci saranno fasce di garanzia verrà stabilito nelle prossime ore. In città Brescia Mobilità annuncia che disagi si potrebbero registrare anche in città, in particolar modo per quanto riguarda le linee bus 7, 10 e 13: Queste potrebbe essere interessate da alcune modifiche dall’inizio del servizio fino alle 6, dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 fino al termine del servizio. Potrebbero inoltre verificarsi temporanei disagi al servizio mezz’ora prima e mezz’ora dopo lo sciopero. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al customer care aziendale, è attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle 7.30 alle 22 e contattabile al numero 030.3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 340.0702227, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità

