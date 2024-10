Autisti Arriva: «Turni su 14 ore e stipendi bassi: la grande fuga»

La proposta di accordo avanzata da Arriva, e firmata solo da alcuni dei rappresentanti, non è la risposta che gli autisti si aspettavano

3 ' di lettura

Paghe basse e troppo lavoro sono le lamentele principali degli autisti © www.giornaledibrescia.it

Guidare per sei o sette ore. Ma stare fuori casa anche per oltre 14, sei giorni alla settimana. Per uno stipendio che, al massimo dell’anzianità e della qualifica, non supera 1.700 euro al mese netti. Ecco come si spiega, secondo chi imbraccia quotidianamente il volante di un autobus extraurbano, la grave carenza di autisti che sta condizionando pesantemente l’inizio dell’anno scolastico nella nostra provincia. La proposta di accordo avanzata da Arriva, e firmata solo da alcuni dei rappresentant