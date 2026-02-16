Giornale di Brescia
Trasporto pubblico, a Brescia in arrivo quasi 11 milioni di euro

I fondi erogati da Regione Lombardia e arrivati dal Ministero dei Trasporti serviranno per rinnovare il parco veicoli e ammodernare gli impianti. Complessivamente stanziati 105 milioni in tre anni
Un pullman nel Bresciano - © www.giornaledibrescia.it
Un investimento di oltre 105 milioni di euro per migliorare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso l'introduzione di nuovi mezzi ecologici e l'ammodernamento degli impianti esistenti. E quasi 11 milioni, nello specifico 10.862.382,68 in tre anni, sono destinati alla provincia di Brescia.

È quanto prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente di concerto con qullo all'Ambiente e Clima Giorgio Maione.

Gli assessori

«Prosegue il nostro impegno per offrire ai lombardi un trasporto pubblico sempre più moderno ed efficiente, con una particolare attenzione alla sicurezza degli utenti e del personale viaggiante – ha dichiarato l’assessore Lucente -. Grazie a questo provvedimento continua la rivoluzione della mobilità, con l’obiettivo di mettere in circolazione mezzi green, attenti all’ambiente e alla sostenibilità. Un percorso verso la transizione ecologica che ci permetterà entro la fine di quest’anno di far circolare in Lombardia circa 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale».

«Regione Lombardia – ha evidenziato Maione –, ribadisce il proprio impegno concreto nella lotta alle emissioni e nella tutela della qualità dell’aria. Lavoriamo per coniugare l'efficienza del trasporto pubblico locale con la massima sostenibilità ambientale, garantendo ai cittadini lombardi una mobilità moderna, sicura e, soprattutto, a bassissimo impatto atmosferico. Proseguiamo con determinazione nel percorso di transizione ecologica, trasformando le risorse disponibili in benefici tangibili per l’ambiente e per la salute della nostra comunità».

I fondi

Nello specifico, il provvedimento stanzia 105.829.530 euro per finanziare interventi per il rinnovo del parco autobus in tutti i sei bacini lombardi, per la riduzione delle emissioni inquinanti, il rafforzamento della sicurezza dei mezzi e della tutela degli utenti, l’adeguamento dei depositi per la gestione delle nuove tecnologie (elettrico, metano).

L’importo complessivo è assegnato a Regione Lombardia a valere sul «Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile» di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ed è relativo al quinquennio 2024-2028. In particolare, 63.497.718 euro saranno assegnati alle Agenzie Tpl per l’esercizio 2026, altri 42.331.812 euro per gli esercizi 2027 e 2028, 21.165.906,00 l’anno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

