Trasporti, divieti e sicurezza: tutte le misure per Capodanno in città

La notte del 31 dicembre piazza della Loggia e il Castello di Brescia ospiteranno due grandi eventi, organizzati per salutare l’anno che sta per concludersi e per dare il benvenuto al 2026. In ottica sicurezza sono state adottate misure di presidio e di controllo e saranno impiegati 11 agenti e un ufficiale della Polizia Locale.

Piazza Loggia

Piazza della Loggia, che dalle 21 ospiterà il Concerto di Capodanno di «Music is power», accoglierà fino a 4.800 persone (ingresso gratuito).

Sono previsti unicamente posti in piedi, nel riquadro centrale della piazza, mentre palco e blocco regia saranno posizionati davanti al palazzo Loggia. Tutto l’allestimento tecnico (zona palco, backstage e regia) sarà transennato e inaccessibile al pubblico. La piazza rimarrà aperta al passaggio delle persone fino alle 19, escluse le zone del palco e le zone tecniche che verranno transennate e presidiate consentendo l’accesso soltanto agli addetti ai lavori.

Dalle 15 del 31 dicembre saranno rimossi plateatici e dalle 20, a piazza vuota, tutti i varchi di piazza Loggia saranno chiusi e presidiati da personale abilitato al filtraggio del pubblico.

I varchi di ingresso del pubblico saranno collocati in Piazza Loggia-via X Giornate e in piazzetta Bella Italia mentre durante lo spettacolo l’uscita dalla piazza potrà avvenire esclusivamente dai varchi di Monte di Pietà e in largo Formentone. In caso di emergenza e alla fine della manifestazione tutti i varchi della piazza saranno disponibili: largo Formentone verso via San Faustino, piazzetta Bella Italia, i portici di via X Giornate, il portico del Monte di Pietà e via XXIV Maggio (a fianco di palazzo Loggia).

Per garantire la tutela degli spettatori saranno predisposti opportuni presidi con barriere di sicurezza ai varchi carrabili di accesso alla piazza da via San Faustino – largo Formentone (sono presenti fioriere), da via XXIV Maggio (sono presenti fioriere), dal vicolo a nord di piazza Loggia (libero per il passaggio dei mezzi ma con un transennamento verso piazzetta Bella Italia), da piazzetta Bella Italia. Sulla scorta delle precedenti edizioni quest’ultimo varco viene lasciato libero dagli automezzi dell’organizzazione per consentire lo stazionamento delle forze dell’ordine.

Saranno presenti in piazza un'ambulanza e una squadra appiedata del Comitato di Brescia della Croce Rossa, un'ambulanza e una squadra appiedata di Croce Bianca Brescia, oltre a quattro unità dei Vigili del Fuoco che presidieranno la manifestazione.

La folla in piazza Loggia nel 2023 - © www.giornaledibrescia.it

Sulla piazza saranno presenti 30 steward e vi sarà un'area di sosta per persone con disabilità. Durante la manifestazione verranno scattate fotografie tuttavia per coloro che non gradiscono di essere ripresi sarà possibile sostare a ridosso dell’orologio in un’area No photo. Le operazioni di smantellamento degli allestimenti si concluderanno alle 20 del 2 gennaio 2026.

La metropolitana sarà in servizio fino alle 2 dell’1 gennaio 2026 e, per la prima volta, sarà prolungato (sempre fino alle 2) anche il servizio di alcune linee autobus: la linea 2 (per raggiungere l’Oltremella, via Cremona, via Lamarmora e il quartiere Chiesanuova, la linea 3 (per raggiungere i villaggi Badia e Violino, via Milano, viale Piave, viale Bornata e Sant’Eufemia e la linea 17 (per raggiungere via Oberdan, via Corsica, il villaggio Sereno e la frazione Fornaci).

In particolare, transitando lungo via Milano, la linea 3 servirà per raggiungere comodamente anche il nuovo Teatro Borsoni. Tutte le altre linee autobus effettueranno l’ultima corsa in centro alle 22.30.

Giovedì 1° gennaio 2026, inoltre, la metropolitana inizierà il servizio alle 7 mentre gli autobus seguiranno l’orario festivo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it o le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Instagram oppure contattare il servizio di Customer Care - attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle 7.30 alle 22 - chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 340 0702227 o via mail scrivendo a customercare@bresciamobilita.it.

In Castello

L’area della Locomotiva del Castello ospiterà, dalle 20 alle 3, Capodanno in Castello, evento al quale potranno partecipare fino a 1000 persone in piedi al massimo. L’accesso all’area sarà a pagamento, a partire dalle 20. Il pubblico già presente sarà invitato a presentare o pagare il ticket, altrimenti dovrà uscire dall’area interessata.

I biglietti sono in vendita sui circuiti Ciaotickets al prezzo di 15 euro, compresa la consumazione. Il ticket in serata, acquistabile in cassa in funzione delle capienze massime, costerà 20 euro, compresa la consumazione. L'evento inizierà alle 20 con un live set elettronico per proseguire fino alle 3 con un Dj set che ripercorrerà la storia della musica internazionale dagli anni 80 ad oggi.

Il parcheggio Sferisterio sarà riservato ai partecipanti fino all’esaurimento dei posti e la gestione sarà a cura del servizio steward dell’organizzazione dell’evento. Quando il limite sarà stato raggiunto, l’addetto presente in via San Faustino non consentirà più a nessuno di raggiungere il parcheggio.

Il Castello verrà chiuso da entrambi i versanti e gli agenti, presenti all’accesso di via Avogadro, dirotteranno i partecipanti verso via San Faustino, dove una pattuglia della Polizia Locale verrà affiancata da uno steward che avrà il compito di verificare gli inviti. Trattandosi di una manifestazione con accesso a pagamento (sarà richiesta l’esibizione del biglietto), l’ingresso all’area della Locomotiva sarà presidiato da un apposito servizio di stewarding (l’ingresso principale sarà in zona ponte levatoio).

Servizio navetta gratuito: sarà attiva una navetta gratuita per tutta la serata, a disposizione di tutti i partecipanti all’evento. La partenza è fissata dalla salita del Castello adiacente alla fermata metro di San Faustino.

Parcheggi del Castello: l’accesso ai parcheggi del Castello da San Faustino è riservato esclusivamente ai possessori del biglietto di ingresso per la serata. I posti sono limitati e disponibili fino ad esaurimento.

Viabilità da San Faustino: una volta esauriti i parcheggi, la strada da San Faustino verrà chiusa e si potrà salire in Castello solo in navetta o a piedi. L’accesso in auto sarà impedito anche ai possessori del biglietto.

Viabilità da piazza Arnaldo: le strade da Piazzale Arnaldo saranno chiuse. Si consiglia quindi di arrivare per tempo e di utilizzare il servizio navetta gratuito da San Faustino.

Divieti temporanei

Dalle 19 di mercoledì 31 dicembre 2025 alle 6 di giovedì 1 gennaio 2026, nelle aree di piazza Loggia e del Castello sarà vietato introdurre materiale pirotecnico, fuochi d’artificio, giochi pirotecnici e simili anche di libera vendita, bombolette spray urticanti e altri oggetti potenzialmente pericolosi in relazione alla presenza di numerosi spettatori.

Inoltre, dalle 19 del 31 dicembre 2025 fino alle 9 dell’1 gennaio 2026, nelle aree di seguito indicate e già individuate dall’art. 44-bis del Regolamento di Polizia Urbana, le attività artigianali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non potranno vendere per asporto alcolici, superalcolici e altre bevande in contenitori di vetro, in lattine chiuse o in bottiglie di plastica chiuse: il contenuto dovrà essere versato in bicchieri compostabili.

Le attività artigianali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non potranno inoltre somministrare nei plateatici esterni bevande di qualunque natura in contenitori di vetro. Infine, sarà vietato consumare all’aperto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, in lattine o in bottiglie di qualsiasi altro materiale.