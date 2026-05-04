Morto nel Garda, il fratello del 16enne: «Ragazzi, usate la testa»

Non c’è stato nulla da fare. Le manovre di rianimazione durate oltre due ore , il ricovero nel centro di rianimazione, l’attivazione della circolazione extracorporea. Quei 40 minuti sul fondo del lago sono stati troppo anche per la sua fibra forte di ragazzo sportivo e in salute. Dopo oltre 20 ore di tentativi disperati, medici e infermieri hanno dovuto sospendere le cure e dichiarare il decesso .

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L’incidente

Non ce l’ha fatta Badr Ouajil, il 16enne di nazionalità italiana e origini tunisine che sabato pomeriggio non era riemerso da un tuffo nelle acque del lago di Garda. Il giovanissimo, nato a Calcinate in provincia di Bergamo e residente a Cividate al Piano, sempre nella Bergamasca, viveva con i genitori, un fratello più grande e una sorella minore e frequentava una scuola professionale della zona. Era arrivato a Desenzano con un gruppo di amici per passare un pomeriggio in spiaggia.