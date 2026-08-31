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Tragedia in cantiere, muratore bresciano muore in provincia di Varese

La dinamica dell’infortunio, avvenuto a Origgio, è ancora tutta da chiarire: sul posto anche i Vigili del fuoco
Il cantiere in cui è avvenuto l'incidente (foto Stefano Di Maria/La Prealpina)
Il cantiere in cui è avvenuto l'incidente (foto Stefano Di Maria/La Prealpina)

Tragedia sul lavoro. Un muratore di 55 anni residente nel Bresciano è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere in provincia di Varese, a Origgio in via don Giovanni Minzoni.

L'allarme è stato dato attorno alle 9. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Varese, i carabinieri della compagnia di Saronno e gli operatori di Ats Insubria. Per il 55enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La dinamica dell'infortunio è ancora in fase di ricostruzione: sono in corso gli accertamenti sia per chiarire
le cause dell'incidente sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere ed eventuali responsabilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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