Toscolano, dopo anni di attesa lo stadio comunale finisce sotto i ferri

Riqualificazione in vista, auspicata e attesa da molti, per il vecchio stadio comunale «Ugo Locatelli». A promuoverla è l’Amministrazione comunale, che l’altra sera ha portato in Consiglio la variazione al bilancio di previsione 2026-28 per recepire il contributo concesso da Regione Lombardia tramite un bando per la riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici, al quale il Comune aveva candidato il progetto di sistemazione dell’impianto di via Religione.

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La candidatura

Una candidatura premiata dalla Regione che, come annunciato dall’assessore al Bilancio Alessio Campanardi, ha destinato al Comune un contributo a fondo perduto di 284mila euro, a fronte di un progetto dal valore complessivo di quasi un milione di euro, per la precisione 945mila euro. Notevole, dunque, anche l’investimento comunale, pari a 661mila euro (finanziato con parte della monetizzazione dei parcheggi ceduti a Migross).

«Lo stadio non ospita solo partite e tornei di calcio – ha precisato la sindaca Chiara Chimini – ma anche altre tipologie di eventi, come un importante torneo internazionale di frisbee e le giornate di promozione dello sport aperte alle scuole di Toscolano Maderno e Gargnano. È dunque una struttura rilevante anche dal punto di vista sociale, per la presa in carico dei nostri giovani».

Tempi rapidi

Da qui la volontà di aggiornare la struttura. Il contributo regionale impone tempi rapidi per la cantierizzazione dell’opera: i lavori prenderanno il via già quest’estate, entro il 30 luglio.

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L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo spazio bar a servizio degli impianti sportivi (la struttura attuale è vetusta e in avanzato stato di degrado), il rifacimento del fondo in sintetico del campo a sette – oggi usurato – situato accanto al campo a undici in erba, e un nuovo impianto di illuminazione del campetto, che potrà così ospitare partite e manifestazioni anche in orari serali e notturni.

Contestualmente l’Amministrazione comunale ha programmato, con un ulteriore investimento di circa 200mila euro, la realizzazione di un’area parcheggio in via Religione, in fregio al centro sportivo, per complessivi 16 posti auto.

La storia

Una riqualificazione complessiva per l’area che ospita l’impianto intitolato alla gloria calcistica locale Ugo Locatelli, nato a Toscolano Maderno il 5 febbraio 1916, centrocampista di Brescia, Atalanta, Inter e Juventus, ma anche, all’inizio della stagione 1934-35, della gloriosa Benaco Saló. Locatelli vestì per 22 volte la maglia azzurra della nazionale, con la quale conquistò l’oro olimpico a Berlino 1936 e il titolo mondiale nel 1938.