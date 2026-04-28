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Toscolano maderno, deserta la «passeggiata per la sicurezza» di Forza Nuova

Sul lungolago non si è visto nessuno. La stessa sezione locale dell’Anpi aveva invitato «tutte le persone di pace a non raccogliere la provocazione»
Simone Bottura
Il lungolago di Maderno deserto - © www.giornaledibrescia.it
Il lungolago di Maderno deserto - © www.giornaledibrescia.it

È andata deserta la «passeggiata per la sicurezza» organizzata dal movimento di estrema destra Forza Nuova. L’appuntamento era per questa sera, martedì, alle 20 all’ex campo ippico, sul lungolago di Maderno. Ma a parte Carabinieri e Digos non si è visto nessuno. Neppure gli organizzatori.

Provocazione

Tranne un paio di curiosi, sono stati alla larga dal lungolago anche i toscomadernesi. La stessa sezione locale dell’Anpi aveva invitato «tutte le persone di pace a non raccogliere la provocazione e ad evitare il lungolago e il campo ippico per non offrire agli organizzatori una vetrina o alcun tipo di pretesto. Questa manifestazione è nata sul nulla, dai soliti "leoni da tastiera" che hanno interpretato a loro uso e consumo un episodio, subito ridimensionato da testimoni e fatti probanti».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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passeggiata per la sicurezzaForza NuovaToscolano Maderno
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