Toscolano maderno, deserta la «passeggiata per la sicurezza» di Forza Nuova

È andata deserta la «passeggiata per la sicurezza» organizzata dal movimento di estrema destra Forza Nuova. L’appuntamento era per questa sera, martedì, alle 20 all’ex campo ippico, sul lungolago di Maderno . Ma a parte Carabinieri e Digos non si è visto nessuno. Neppure gli organizzatori.

Provocazione

Tranne un paio di curiosi, sono stati alla larga dal lungolago anche i toscomadernesi. La stessa sezione locale dell’Anpi aveva invitato «tutte le persone di pace a non raccogliere la provocazione e ad evitare il lungolago e il campo ippico per non offrire agli organizzatori una vetrina o alcun tipo di pretesto. Questa manifestazione è nata sul nulla, dai soliti "leoni da tastiera" che hanno interpretato a loro uso e consumo un episodio, subito ridimensionato da testimoni e fatti probanti».