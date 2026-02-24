A Toscolano Maderno il corso per scoprire le erbe aromatiche

Un appuntamento da non perdere per chi ama la natura, le piante, i profumi e il mondo degli oli essenziali. A condurci alla scoperta delle proprietà aromatiche e terapeutiche delle molecole odorose prodotte dalle piante sarà Graziano Perugini. Conosciuto come l’«Erborista selvatico», Perugini è agricoltore, raccoglitore, profondo conoscitore di piante officinali e piante spontanee mangerecce, distillatore di oli essenziali, nonché mastro erborista della Tassoni di Salò... insomma, un vero «signore delle erbe».

Sabato 28 febbraio alle 16 all’Helena’s Bar, presso il centro Niboli di Fobap Anffas a Maderno, Perugini guiderà in un viaggio affascinante nell’universo delle piante aromatiche. L’incontro è pensato per chi vuole muovere i primi passi nel mondo degli oli essenziali e scoprire che cosa sono, come si ottengono, come si utilizzano e come riconoscere le loro qualità. Un viaggio tra profumi, natura e saperi antichi, raccontati da chi li vive ogni giorno sul campo. Per informazioni contattare la cooperativa L’Albero a questo indirizzo mail oppure al 351.4015285.