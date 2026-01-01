Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Toscolano, 123 partecipanti al tuffo di Capodanno

Tradizione rispettata: l’edizione numero 20 va in archivio con un’alta partecipazione. Partecipanti dalla provincia, da fuori e dall’estero. La temperatura dell’acqua a 10,9 gradi
  • Tuffo di Capodanno: il tuffo a Toscolano Maderno
    Tuffo di Capodanno: il tuffo a Toscolano Maderno
  • Tuffo di Capodanno: il tuffo a Toscolano Maderno
  • Tuffo di Capodanno: il tuffo a Toscolano Maderno
  • Tuffo di Capodanno: il tuffo a Toscolano Maderno
  • Tuffo di Capodanno: il tuffo a Toscolano Maderno
AA

Tradizione rispettata. Sul Garda il nuovo anno si è aperto con il tradizione tuffo di Capodanno. Ben 123 i temerari che ieri hanno partecipato al rito, accogliendo l’invito di Alido Cavazzoni e del sodalizio «Quelli che... fanno il bagno tutto l'anno».

Decisamente invernale il clima: temperatura esterna di 3 gradi, mentre l’acqua, increspata da un vento freddo, ne segnava 10,9. Condizioni che non hanno scoraggiato i 123 coraggiosi in costume da bagno, arrivati da diversi paesi del Bresciano (in ordine sparso, così come riporta il registro delle presenze: Pontevico, Lumezzane, Sirmione, Calvagese , Gavardo, Bione, Soiano, Calcinato, Soncino, Azzano Mella, Nozza di Vestone, Roè Volciano, Botticino, Carpenedolo, Salò, Capriano, Rezzato, Nuvolento, Berlingo, Ospitaletto, Tignale, Monticelli Brusati, Gardone Riviera, Muscoline, Prevalle, Flero, Ciliverghe, Bagnolo Mella, San Felice, Castegnato, Villanuova, Desenzano, Lumezzane, Manerba, Guidizzolo e ovviamente Toscolano Maderno).

I 123 partecipanti al tuffo di Capodanno - © www.giornaledibrescia.it
I 123 partecipanti al tuffo di Capodanno - © www.giornaledibrescia.it

Parecchi anche i partecipanti giunti da Brescia e dalle provincie di Milano, Mantova, Bergamo, Cremona e Modena. Non sono mancate le presenze straniere: in acqua c’erano quattro tedeschi e presenze singole da Irlanda, Scozia, Lituania. Il partecipante venuto da più lontano? Un ragazzo del Camerun che, saputo del tuffo, non si è tirato indietro. Presenti anche Claudio “Mc Claud” Vaccari di Lonato con la sua cornamusa e la sindaca Chiara Chimini. A vigilare sui bagnanti c’era anche la Guardia Costiera.

Dopo il bagno, per tutti tè e panettone offerti dalla Trattoria Nonna Irene. Archiviata con successo la ventesima edizione del tuffo, per Cavazzoni e da Quelli che... fanno il bagno tutto l'anno non è ancora tempo di deporre il costume nell’armadio: già domani alle 11, come ogni sabato, si ritroveranno al Lido per un tuffo fuori stagione. La tradizione si è rinnovata anche a Desenzano (una decina di intrepidi si sono tuffati al Desenzanino) e in altre località della riviera trentina e veronese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
tuffo di CapodannoToscolano Maderno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario