Toscolano, 123 partecipanti al tuffo di Capodanno
Tradizione rispettata. Sul Garda il nuovo anno si è aperto con il tradizione tuffo di Capodanno. Ben 123 i temerari che ieri hanno partecipato al rito, accogliendo l’invito di Alido Cavazzoni e del sodalizio «Quelli che... fanno il bagno tutto l'anno».
Decisamente invernale il clima: temperatura esterna di 3 gradi, mentre l’acqua, increspata da un vento freddo, ne segnava 10,9. Condizioni che non hanno scoraggiato i 123 coraggiosi in costume da bagno, arrivati da diversi paesi del Bresciano (in ordine sparso, così come riporta il registro delle presenze: Pontevico, Lumezzane, Sirmione, Calvagese , Gavardo, Bione, Soiano, Calcinato, Soncino, Azzano Mella, Nozza di Vestone, Roè Volciano, Botticino, Carpenedolo, Salò, Capriano, Rezzato, Nuvolento, Berlingo, Ospitaletto, Tignale, Monticelli Brusati, Gardone Riviera, Muscoline, Prevalle, Flero, Ciliverghe, Bagnolo Mella, San Felice, Castegnato, Villanuova, Desenzano, Lumezzane, Manerba, Guidizzolo e ovviamente Toscolano Maderno).
Parecchi anche i partecipanti giunti da Brescia e dalle provincie di Milano, Mantova, Bergamo, Cremona e Modena. Non sono mancate le presenze straniere: in acqua c’erano quattro tedeschi e presenze singole da Irlanda, Scozia, Lituania. Il partecipante venuto da più lontano? Un ragazzo del Camerun che, saputo del tuffo, non si è tirato indietro. Presenti anche Claudio “Mc Claud” Vaccari di Lonato con la sua cornamusa e la sindaca Chiara Chimini. A vigilare sui bagnanti c’era anche la Guardia Costiera.
Dopo il bagno, per tutti tè e panettone offerti dalla Trattoria Nonna Irene. Archiviata con successo la ventesima edizione del tuffo, per Cavazzoni e da Quelli che... fanno il bagno tutto l'anno non è ancora tempo di deporre il costume nell’armadio: già domani alle 11, come ogni sabato, si ritroveranno al Lido per un tuffo fuori stagione. La tradizione si è rinnovata anche a Desenzano (una decina di intrepidi si sono tuffati al Desenzanino) e in altre località della riviera trentina e veronese.
