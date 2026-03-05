Giornale di Brescia
Brescia e Hinterland

Garza, niente più allagamenti nell’area di San Polo

Paola Gregorio
Inaugurato l’intervento di messa in sicurezza del torrente che è costato due milioni di euro
Il Garza messo in sicurezza - © www.giornaledibrescia.it
Due milioni di euro per mettere in sicurezza il Garza, nel tratto che scorre a nord della stazione metro San Polo. A tanto ammonta l’intervento finalizzato a mettere fine ai periodici allagamenti che interessano la zona. Un progetto, come anticipato, da 2.060.000 euro, di cui 1 milione e 725 mila arrivati da Regione, coi restanti 335mila garantiti da Palazzo Loggia.

«I cittadini da quarant’anni difendono questa zona verde e riuscire a renderla fruibile è stato l’obiettivo dell’Amministrazione» ha ricordato l’assessora comunale all’Ambiente, Camilla Bianchi, sottolineando poi come un’area di 6.500 metri quadrati a est della metropolitana sia stata piantumata con alberi e arbusti.

«Abbiamo investito oltre un miliardo di euro per la prevenzione del dissesto idrogeologico negli ultimi cinque anni in Lombardia – ha confermato l’assessore regionale al Territorio e ai Sistemi verdi, Gianluca Comazzi – . Questo intervento è inserito in un pacchetto di opere che vale 5,4 milioni, con un cofinanziamento comunale di 1,1 milioni. Fondi grazie ai quali sono stati anche sistemati il torrente Garzetta a Costalunga e il Garza in località Crocevia Nave. Abbiamo poi istituito il tavolo sul nodo idraulico di Brescia per dare peculiarità e specificità ai territori».

Cosa prevede

L’intervento a San Polo è stato progettato e realizzato da Brescia Infrastrutture. Nello specifico sono stati costruiti argini in terra, in modo da delimitare aree di spaglio per confinare le acque esondate, adeguati i canali presenti e gli attraversamenti ciclopedonali. «Oggi inauguriamo il tratto a sud ma siamo in fase di conclusione dell’intervento a nord, tra i Comuni di Nave e Brescia», ha detto il presidente di Brescia Infrastrutture, Marcello Peli. L’ingegnere Immacolata Tolone dell’ Aipo ha poi spiegato che l’opera si inserisce «nel Piano di messa in sicurezza a seguito delle alluvioni del 2023 - 2024. Queste opere sono efficaci esattamente come gli invasi».

«Quest’area è il cuore di un quartiere e viene mantenuta dai cittadini che la vivono quotidianamente», ha sottolineato Maurizio Frassi, presidente del Consiglio di quartiere di San Polo Parco. Valter Muchetti, assessore comunale alla Protezione civile ha aggiunto: «Quando si parla di protezione la tutela del patrimonio idrogeologico ha un ruolo importante». Per l’assessore regionale all’Ambiente, Giorgio Maione, «interventi come questi rappresentano strumenti di politiche climatiche».

Argomenti
torrente Garzadissesto idrogeologicoBrescia
