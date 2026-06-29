Torre Cimabue, rimosse 30 auto abbandonate dal parcheggio interrato

Sono almeno una trentina le auto abbandonate e ridotte a rottame perché cannibalizzate che il Comune ha fatto rimuovere dall’interrato della torre Cimabue di San Polo. Le attività sono cominciate poco prima delle 8 di questa mattina: un muletto caricava le carcasse delle auto e le sposava su tre carri attrezzi. I mezzi trasportavano così almeno tre vetture per volta. Per tutta mattina i mezzi hanno continuato a sgomberare l’interrato della torre comunale.
Le indagini
Sono finite così sulle pale del muletto utilitarie ma anche auto seminuove, chiaramente provento di furto, ampiamente e visibilmente private di componenti e di accessori importanti per il mercato nero dei ricambi.
Ora saranno le indagini condotte dagli uomini dalla Polizia locale di Brescia a stabilire se le vetture sono solo abbandonate oppure provento di furto. L’attività si è protratta per diverse ore senza far registrare nessuna reazione da parte dei residenti. Ovviamente l'attività del muletto e l'andare e venire dei carri attrezzi ha creato qualche curiosità tra chi frequenta l'area popolare.