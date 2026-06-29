Torre Cimabue, rimosse 30 auto abbandonate dal parcheggio interrato

Ora saranno le indagini condotte dagli uomini dalla Polizia locale di Brescia a stabilire se e quali vetture siano provento di furto

Roberto Manieri Giornalista 29 giugno 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 3 foto Torre Cimabue, la rimozione delle auto abbandonate Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti torre Cimabueauto abbandonaterimozioneBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...