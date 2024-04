Torna Seridò, ma quest’anno l’ingresso è a numero chiuso

Il trenino di Seridò è pronto per la nuova edizione che porterà al Centro fiera di Montichiari un’infinità di giochi e, quest’anno, è ancor più importante programmare in agenda la volontà di esserci: l’edizione 2024, che è la 26esima, introdurrà una disponibilità massima giornaliera, a garanzia di una «buona giocabilità».

Le novità

Partiamo dunque dalle date: la grande festa dedicata ai bambini partirà sabato 20 aprile e domenica 21, per poi proseguire da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile e chiudere con l’ultima apertura del primo maggio (orario: sempre dalle 9.30 alle 19). Diverse sono le novità, ma la principale è appunto quella della «disponibilità massima giornaliera»: «Ascoltando le riflessioni emerse dai genitori si è giunti alla decisione di fissare un tetto di ingressi per data che possa garantire una buona giocabilità - spiegano dall’organizzazione -. La biglietteria solo online (www.serido.it), anch’essa rinnovata, è dotata di un cruscotto aggiornato in tempo reale che indica l’avanzamento dei biglietti venduti». Per i bambini fino a 2 anni, l’ingresso è libero, così come per le persone diversamente abili e i relativi accompagnatori.

Più attrazioni

Un’altra novità riguarda l’incremento degli spazi gioco: ci saranno oltre venti proposte in più che porteranno a 120 le alternative tra cui scegliere, dalle più tradizionali (che ai bimbi piacciono sempre un sacco) a quelle innovative.

A proposito di tradizione, un’altra novità segnalata è il ritorno di sabbionaia e parete di arrampicata, con formule nuove rispetto al passato: «L’area sabbia, presente nel padiglione 6, sarà accessibile dai quattro lati e coprirà uno spazio 20x12 m; per riempirla serviranno 1.260 quintali di sabbia - spiega l’organizzazione -. La parete di arrampicata si triplica: oltre alla classica salita quest’anno i bambini potranno provare un’arrampicata orizzontale oppure scalare una parete rocciosa».

Giochi

La manifestazione, come sempre, nasce dalla collaborazione tra Fism Brescia (Federazione italiana scuole materne), la cooperativa La Nuvola nel Sacco e il Centro Fiera di Montichiari e si concretizza attraverso la partecipazione di tanti partner che contribuiscono a portare a Seridò spazi di gioco, sensibilizzazione e apprendimento.

A proposito dei giochi (sul sito è presente la mappa), per citarne alcuni, essi vanno dalle presenze storiche quali i gonfiabili, l’area 0-3 anni, i laboratori creativi, i giochi giganti, il padiglione dei giochi da fare per terra e il trenino, agli sport (nel padiglione 8, oltre al tiro con l’arco, all’atletica e agli sport rotellistici, sarà possibile provare sport nuovi come basket, golf, scherma, parkour e arti marziali; ciò anche grazie alla collaborazione di federazioni sportive). Poi ci saranno gli spettacoli teatrali e di burattini, ma anche interventi musicali grazie alla scuola di musica Santa Cecilia e alla banda di Montichiari.

Non mancherà l’area dedicata alla cittadinanza (con la Polizia stradale e il percorso di educazione stradale, con la Polizia Provinciale e i quad elettrici per salvare gli animali, con i Carabinieri e il gioco dei detective (20 e 21 aprile), con la Croce Rossa e il suo Ospedale di pupazzi (dal 25 al 28 aprile) e con i Vigili del Fuoco e la loro Pompieropoli (1 maggio).