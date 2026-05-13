Torbole Casaglia, il tennis ritrova il suo campo con la nuova copertura

Per decine di ragazzi e famiglie di Torbole Casaglia, il tennis torna finalmente ad avere uno spazio moderno e sicuro dove allenarsi e crescere. È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo campo coperto del centro sportivo comunale , rinnovato grazie all’intervento del Comune insieme alla Polisportiva.

La vecchia copertura metallica del campo, dopo anni di utilizzo e numerosi interventi di manutenzione, non garantiva infatti più adeguate condizioni di sicurezza. Da qui la decisione di sostituirla con una nuova struttura in legno lamellare, più solida, resistente e pensata per durare nel tempo.

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«Abbiamo scelto di non limitarci ad una soluzione temporanea ma di realizzare un intervento strutturale importante, capace di dare stabilità e prospettiva al nostro settore tennis - commenta l’assessore allo Sport Alessandro Cazzago -. In questi mesi chiedere pazienza alle famiglie non è stato semplice, ma la sicurezza doveva venire prima di tutto. Oggi restituiamo ai ragazzi uno spazio moderno, funzionale e finalmente adeguato alla crescita di questa disciplina».

Il costo

L’investimento, di oltre 200mila euro, è stato possibile grazie alla collaborazione tra pubblico e privato: il Comune ha finanziato i lavori mentre la progettazione della nuova struttura è stata messa a disposizione gratuitamente da uno sponsor privato, permettendo di contenere i costi.

Sport e crescita

Il rifacimento del campo coperto non era previsto nel progetto iniziale di riqualificazione del centro sportivo, ma l’Amministrazione ha deciso di considerarlo prioritario per garantire maggiore sicurezza ai giovani atleti e alle famiglie che frequentano quotidianamente l’impianto. Quello del tennis è infatti da anni uno dei settori più attivi della Polisportiva comunale, anche grazie al lavoro degli istruttori Isabella e Simone, impegnati ogni giorno con decine di ragazzi, e del presidente del Tennis Club locale Giovanni Poletti.

«Lo sport è un investimento educativo e sociale prima ancora che infrastrutturale - conclude la sindaca Roberta Sisti - e strutture sicure, belle e funzionali significano rispetto per i nostri ragazzi e per le famiglie che affidano qui il loro tempo e la loro crescita. Il tennis a Torbole Casaglia continua a essere un’eccellenza del nostro centro sportivo e questa nuova struttura rappresenta una scelta concreta, fatta guardando al futuro. Oggi restituiamo ai nostri ragazzi un campo coperto moderno, sicuro e all’altezza della passione che il tennis continua a trasmettere nel nostro centro sportivo».