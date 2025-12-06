Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Effetto Sinner a Sarezzo, bando da 200mila euro per il centro tennis

Barbara Fenotti
Il Comune punta sul rilancio dell’impianto di via Fiume: gestione ventennale, ma con interventi strutturali da fare
Il centro tennis di Sarezzo - © www.giornaledibrescia.it
Il centro tennis di Sarezzo - © www.giornaledibrescia.it
AA

Anche la Valtrompia non è immune all’«effetto Sinner». A Sarezzo il tennis sta vivendo una stagione di grande entusiasmo: le ore di utilizzo dei campi sono in crescita e il pubblico, trainato dal fenomeno Jannik Sinner, sta riscoprendo la racchetta.

Un fermento che arriva proprio mentre il Comune si prepara a riqualificare il centro tennis di via Fiume, costruito nel 1996.

L’Amministrazione guidata da Valentina Pedrali pubblicherà a metà gennaio un bando di concessione ventennale basato su un partenariato pubblico-privato: il nuovo gestore non pagherà l’affitto ma dovrà farsi carico di investimenti per oltre 200mila euro, secondo quanto stabilito dalla perizia tecnica comunale.

I lavori da fare

«Da più di trent’anni non vengono realizzate grosse ristrutturazioni: è il momento di modernizzare l’impianto» spiega l’assessore Massimo Ottelli.

Tra gli interventi previsti ci sono il rifacimento degli spogliatoi e dell’impianto idrosanitario, nuova copertura, sostituzione di uno dei palloni invernali (uno è stato appena sostituito) e del manto sintetico, oltre alla possibilità di destinare uno dei due campi al padel. È prevista anche la rinascita del bar tavola calda, oggi chiuso, come spazio con apertura estiva, e forse anche invernale. La scelta del periodo d’uscita del bando, tra gennaio e fine stagione sportiva, punta a evitare disagi agli utenti e a garantire una transizione ordinata verso il nuovo concessionario.

Al Centro tennis, che rientra nella convenzione sportiva con l’Unione società sportive Comune di Sarezzo (Ussc) – la quale potrà partecipare al bando al pari di altri soggetti esterni – opera attualmente l’istruttrice Annamaria Palmiri, formata anche per attività con bambini con disabilità: una componente che rafforza la vocazione inclusiva dell’impianto. Il piano di valorizzazione si inserisce in un contesto sportivo locale particolarmente vivace.

Numeri

«I numeri dello sport a Sarezzo sono ottimi – sottolinea il consigliere incaricato allo Sport, Daniele Chindamo –: 200 iscritti nella pallacanestro, 148 nell’atletica, di cui un centinaio minorenni, 300 tesserati nel calcio Ponte Zanano e circa 200 praticanti nelle arti marziali». L’Usscs conta 1.500 iscritti, il 60% dei quali minori.

Anche dai banchi dell’opposizione arrivano apprezzamenti. Il consigliere Giacomo Cameletti riconosce che il nuovo piano «completa l’offerta e copre tutte le fasce d’età, con particolare attenzione ai più giovani». Il 2026 sarà anche l’anno dell’analisi complessiva sugli impianti sportivi, per programmare future manutenzioni straordinarie. Ma intanto a Sarezzo una delle partite più importanti si gioca già: quella per dare nuova linfa al tennis di via Fiume.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
tenniscentro sportivobandaSarezzo
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario