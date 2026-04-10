«Timeless»: a Brescia debutta la prima edizione del vintage market

«Timeless» è un evento di beneficenza: un mercato dell’usato all’aperto ideato dall’Associazione Perlar. Nasce dal confronto tra diverse realtà del terzo settore che, ogni giorno, si trovano a gestire grandi quantità di abiti e oggetti in eccesso raccolti attraverso donazioni spontanee o attività solidali.

Si tratta di materiali spesso perfettamente riutilizzabili che però risultano difficili da smistare, valorizzare o redistribuire con efficacia, finendo per accumularsi nei magazzini delle associazioni. Da questa constatazione condivisa nasce l’idea di creare un’occasione concreta per alleggerire questi surplus e, allo stesso tempo, generare valore.

Il progetto

«Timeless» non è soltanto un mercato, ma un progetto culturale e sociale che vuole dare nuova vita agli oggett i e nuova visibilità alle realtà che li custodiscono. Un evento partecipativo che mette in rete il terzo settore in un’azione collettiva di economia circolare, cittadinanza attiva e promozione del riuso.

Il programma

Dopo il successo dell’edizione zero, tenutasi domenica 21 settembre 2025 al Parco Pescheto di Brescia, la prima edizione si terrà domenica 12 aprile 2026 all’Hangar 68, in via Zara 68 a Brescia: uno spazio rigenerato da riscoprire che, per l’occasione, verrà trasformato in un vero e proprio villaggio del riuso, con stand, incontri e momenti di socialità. Ogni realtà partecipante venderà i propri capi al chilo: 15 euro dalle 11 alle 14 e 10 euro dalle 14 alle 19.

Durante la giornata, ogni ente potrà allestire il proprio «negozio a cielo aperto», vendendo a un prezzo simbolico i capi raccolti in eccesso. Il pubblico accederà all’area con un contributo simbolico di 1 euro, ricevendo un timbro che darà diritto agli acquisti. Il ricavato delle vendite rimarrà interamente agli enti partecipanti.

L’evento è realizzato con la collaborazione del Comune di Brescia e di Cauto mentre un ringraziamento speciale va all’Associazione Volontari per Brescia, che ha supportato l’organizzazione dell’evento attraverso il coinvolgimento di volontari. L’area food sarà gestita da Cicirì, mentre l’area beverage sarà curata da Spine, con birre a bassa gradazione alcolica. L’acqua sarà gratuita grazie alla collaborazione con A2A.

Espositori

A partecipare a «Timeless» saranno 15 realtà del terzo settore provenienti da Brescia e provincia (Poco Conto, Progetto Strada, Associazione Bimbo Chiama Bimbo ODV, Arciragazzi Brescia, La Cosa Giusta, Associazione Via Milano 59 - Cooperativa ManoLibera, Parco di Piero ODV, Il Sorriso ODV, Diluvio, Croce Rossa Italiana – Comitato di Brescia, Leggioni, Associazione Non Solo Scuola Mairano, Cooperativa Impresa Sociale Ruah - Triciclo (Negozio Triciclo), ANT Brescia, Grimm), a cui si aggiunge in questa edizione anche la Cooperativa Impresa Sociale Ruah di Bergamo, ampliando la rete di collaborazione oltre il territorio bresciano.

Brescia e la sua provincia sono ricche di associazioni e organizzazioni che sostengono i propri progetti sociali anche attraverso la vendita di abiti e oggetti di seconda mano. Dietro ogni realtà c’è una missione diversa: c’è chi si occupa di accoglienza, chi lavora sull’integrazione sociale e culturale, chi promuove percorsi di rigenerazione urbana e comunitaria.