Tignale, via all’iter per il miglioramento sismico della scuola

Tignale mette in moto l’operazione che porterà al miglioramento sismico del plesso scolastico di via Badiale, che comprende la scuola primaria e la secondaria di primo grado, ma anche la biblioteca e, all’ultimo piano, l’auditorium comunale.

Il progetto

La Giunta del sindaco Daniele Bonassi ha approvato nei giorni scorsi lo studio di fattibilità dell’intervento. Secondo la relazione di vulnerabilità sismica dell’edificio, per i lavori è preventivata una spesa di 480mila euro, Iva esclusa, a cui dovranno aggiungersi i costi per la realizzazione del progetto esecutivo, per un totale di circa 600mila euro. Somma che il Comune cercherà di reperire tramite appositi contributi.

Contestualmente all’approvazione del progetto preliminare, la Giunta ha infatti stabilito di candidare l’intervento all’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse del Fondo unico per l’Edilizia scolastica per interventi di miglioramento sismico o di riqualificazione energetica.

Struttura e intervento

Il plesso tignalese, edificato a fine anni Ottanta e frutto della demolizione e ricostruzione del precedente edificio adibito a scuola elementare, si sviluppa su tre piani fuori terra e un piano interrato, all’interno dei quali sono ospitati gli ambienti scolastici e, come detto, altre rilevanti funzioni civiche.

L’immobile è sicuro («In fase di sopralluogo – si legge nella relazione di vulnerabilità – non sono stati riscontrati segnali di cedimenti, fessurazioni o manifestazioni di sollecitazione»), ma va adeguato alle recenti normative. La tipologia di interventi proposta prevede, per quanto possibile, di realizzare «micro-cantieri in zone dove è ipotizzabile delimitare l’area in sicurezza attraverso ridotte compartimentazioni, al fine di garantire, in primo luogo, la sicurezza delle persone che occupano l’area e, in secondo luogo, la continuità dei servizi». L’intenzione è quella di mantenere l’esistente, integrandolo con materiali compatibili e di rinforzare puntualmente gli elementi carenti mediante l’impiego di acciaio.

Altre opere

A Tignale sono in corso di esecuzione o di prossima realizzazione altre opere. La Giunta le ha presentate in un incontro con gli operatori turistici. Tra queste i parcheggi in via Gramsci (215mila euro), al cimitero di Gardola (250mila euro) e ad Aer (170mila euro), la sistemazione del centro sportivo in via Tonoli (650mila euro) e il teatro all’aperto con biblioteca e sala smart working a Gardola (980mila euro finanziati dal Pnrr).