Tignale, muore travolto da un tronco: la vittima è Giorgio Demonti

L’uomo morto a Tignale questa mattina, in località Fornaci, è Giorgio Demonti, residente a Tignale e padre di due bambini. Secondo le testimonianze raccolte dalle persone che con lui stavano ripulendo da erba, arbusti e da alcune piante il terreno di sua proprietà, l’uomo è stato travolto dalla caduta di un pesante tronco.

Leggi anche Tignale, 48enne muore tagliando la legna nel bosco

Le persone che si trovavano con lui in montagna hanno cercato a lungo di liberarlo dal peso dell’albero caduto, tuttavia tutti gli sforzi sono stati resi vani dalle dimensioni dell'albero stesso. A quel punto è stato chiamato il 112 con l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei carabinieri e del soccorso alpino. Indagini sono in corso per capire esattamente la dinamica e se l’uomo, lasciato il decespugliatore per impugnare una motosega, abbia commesso degli errori nell’affrontare il taglio del tronco alla base per abbattere la pianta. Altre persone sarebbero state richiamate sul posto della tragedia dal forte tonfo sentito per la caduta dell’albero.