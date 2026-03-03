Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Tignale, muore travolto da un tronco: la vittima è Giorgio Demonti

Roberto Manieri
L’uomo stava ripulendo il terreno di sua proprietà quando è stato travolto: le persone che erano con lui hanno tentato a lungo di liberarlo
L'albero che ha travolto Giorgio Demonti - © www.giornaledibrescia.it
L'albero che ha travolto Giorgio Demonti - © www.giornaledibrescia.it
AA

L’uomo morto a Tignale questa mattina, in località Fornaci, è Giorgio Demonti, residente a Tignale e padre di due bambini. Secondo le testimonianze raccolte dalle persone che con lui stavano ripulendo da erba, arbusti e da alcune piante il terreno di sua proprietà, l’uomo è stato travolto dalla caduta di un pesante tronco.

Le persone che si trovavano con lui in montagna hanno cercato a lungo di liberarlo dal peso dell’albero caduto, tuttavia tutti gli sforzi sono stati resi vani dalle dimensioni dell'albero stesso. A quel punto è stato chiamato il 112 con l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei carabinieri e del soccorso alpino. Indagini sono in corso per capire esattamente la dinamica e se l’uomo, lasciato il decespugliatore per impugnare una motosega, abbia commesso degli errori nell’affrontare il taglio del tronco alla base per abbattere la pianta. Altre persone sarebbero state richiamate sul posto della tragedia dal forte tonfo sentito per la caduta dell’albero.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
mortotaglialegnaTignale
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario