Tignale, 48enne muore tagliando la legna nel bosco

Roberto Manieri
L’incidente è avvenuto stamattina in località Fornaci: l’uomo sarebbe stato colpito da un albero mentre sistemava delle sterpaglie con un decespugliatore
Intervenuto anche l'elisoccorso - © www.giornaledibrescia.it
Intervenuto anche l'elisoccorso - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un uomo di 48 anni è morto questa mattina a Tignale, in un’area boschiva in località Fornaci. Secondo la dinamica riferita, è stato colpito da un albero durante operazioni di taglio. L’uomo, classe 1977, stando alle prime indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Salò, stava tagliando delle sterpaglie con un decespugliatore in un terreno impervio, quando l’albero gli è caduto addosso e lo ha ucciso sul colpo. Il posto è difficilmente raggiungibile e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Salò sta cercando di raggiungere la zona per capire se l’uomo stesse lavorando per conto di un committente o su un terreno di sua proprietà.

I soccorsi

I soccorritori hanno raggiunto la zona con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche il soccorso alpino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per il quarantottenne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. Sul posto anche gli uomini del soccorso alpino per recuperare la salma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
taglialegnaincidentemorteTignale
