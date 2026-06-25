Terremoto sconvolge il Venezuela, morti e centinaia di edifici crollati

La prima scossa è stata di magnitudo 7.1 e la seconda addirittura del 7.5, ora si scava tra le macerie. La presidente Delcy Rodriguez: «Almeno 32 decessi e oltre 700 feriti in ospedale»

25 giugno 2026 2 ' di lettura

Fotogallery 14 foto Le immagini del terremoto in Venezuela Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti terremotoVenezuela Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...