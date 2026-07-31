Terremoto a Napoli di magnitudo 4.7: la più alta degli ultimi tempi

Ha fatto registrare una magnitudo 4.7 la scossa di terremoto con epicentro i Campi Flegrei avvertita dai sismografi alle 19.46. Si tratta della scossa di maggiore intensità da quando è ripreso a farsi vivo il fenomeno del bradisismo nell'area di Pozzuoli.
Il sisma è stato distintamente avvertito nel capoluogo ma anche nei comuni della provincia. Al momento non si segnalano danni particolari alle strutture ma verifiche sono tuttora in corso.
La scossa
A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata alle ore 19:46 con epicentro nell'area dei Campi Flegrei, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sta monitorando costantemente l'evolversi della situazione in stretto contatto con la Protezione Civile Comunale e Nazionale. Tra i principali danni infrastrutturali rilevati si segnala un crollo parziale di un traliccio dell'alta tensione situato nella zona di Agnano, fondamentale per la rete di alimentazione elettrica della città. I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti per gestire l'emergenza e hanno già provveduto a controalimentare gran parte delle utenze coinvolte attraverso la rete secondaria delle proprie cabine, garantendo un primo ripristino con esito positivo per una vasta area del territorio cittadino. Restano tuttavia criticità localizzate. In particolare, sono giunte al centro operativo segnalazioni relative a perdite di energia elettrica ancora in corso nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. Le squadre di pronto intervento sono al lavoro sul posto per ripristinare la piena funzionalità della rete nel minor tempo possibile. Attivata l'area di accoglienza di via Terracina, nessuna richiesta di soccorso a Napoli città al momento.
Crolli a Pozzuoli
A Pozzuoli si registra il crollo di un pezzo di muro da una palazzina di via Pergolesi. Dall'edificio si sono staccate grosse pietre di tufo che sono cadute su alcune auto in sosta danneggiandole. Non si ha notizia di vittime né di feriti. Sempre a Pozzuoli - dove sono in corso controlli sulla statica degli edifici - sono diverse le facciate dei palazzi che risultano lesionate. La zona interessata dal crollo è ricoperta di polvere. In tanti - tra gli abitanti del centro flegreo - sono scesi in strada dopo la forte scossa di terremoto e dicono di voler trascorrere la notte fuori casa e all'aperto.