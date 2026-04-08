Terra e luna, le spettacolari foto di Artemis II sono già storia

Le recenti immagini di Artemis II hanno già riscritto la storia della fotografia spaziale. La missione, lanciata il 1° aprile 2026, racconta il ritorno dell’uomo sulla luna dopo esserci stato l’ultima volta nel 1972, con la missione Apollo.

La missione

Il 6 aprile 2026, la missione ha stabilito un nuovo record di distanza dalla Terra, raggiungendo i 406.771 km dal nostro pianeta, superando i 400.171 km dell'Apollo 13. A bordo della capsula Orion ci sono quattro astronauti: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, grazie ai quali siamo riusciti ad ottenere immagini a dir poco strabilianti.

Le immagini

Tra gli scatti più emozionanti della Nasa, spicca sicuramente il tramonto della Terra (chiamato anche Earthset) e la spettacolare eclissi solare totale durata circa un’ora e vista dall'orbita lunare. Oltre alle vedute della Terra e della luna, gli astronauti si sono concessi di documentare anche la loro prospettiva. Tra le immagini più belle ci sono emozionanti primi piani mentre osservano la superficie lunare con il vuoto dello spazio come sfondo. Altre foto ad alta risoluzione mostrano invece dettagli del cratere Vavilov e del bacino Hertzsprung, che contribuiscono a dare una nuova visione della Luna.

Dopo averci regalato scatti spettacolari della Terra, Orion è ora sulla via del ritorno. L'atterraggio nell'Oceano Pacifico è previsto per venerdì 10 aprile 2026, segnando un trionfo per questa prova che ha preparato il terreno per il prossimo allunaggio previsto con Artemis III.