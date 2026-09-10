Prova a rapinare un hotel, una farmacia e un negozio: arrestato

Una scia di paura interrotta in poco più di un’ora grazie al tempestivo intervento della Squadra Mobile di Brescia. Nei giorni scorsi, gli investigatori della Questura hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne di origini ghanesi, domiciliato in città e con a carico numerosi precedenti penali e di polizia, oltre a condanne per reati contro la persona e spaccio di stupefacenti. Il giovane è gravemente indiziato di tentata rapina aggravata e continuata.
Nell’hotel
L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando il 112 ha ricevuto una richiesta di soccorso urgente dalla reception dell’hotel DoubleTree by Hilton di viale Europa. Poco prima, un giovane con il volto travisato aveva fatto ingresso nella hall fingendosi un cliente interessato a prenotare una stanza. Subito dopo, però, aveva estratto una pistola semiautomatica – poi rivelatasi una perfetta riproduzione priva del tappo rosso – puntandola contro il dipendente e intimandogli di consegnare il contante. Di fronte alla spiegazione del ricezionista, che ha chiarito come la struttura accetti esclusivamente pagamenti elettronici, il malvivente ha desistito ed è fuggito.
Le ricerche
Raccolte le descrizioni fornite dalla vittima, la Squadra Mobile ha immediatamente avviato le ricerche. A distanza di circa quarantacinque minuti, il ventenne ha colpito una seconda volta: entrato nella farmacia «Ospedale Dott. Sonzogni», ha estratto nuovamente l’arma minacciando il farmacista. Anche in questo caso il colpo è sfumato poiché il dipendente ha spiegato l’impossibilità di aprire la cassa senza un codice pin non in suo possesso. Il rapinatore si è così dato nuovamente alla fuga in direzione della fermata della metropolitana.
L’arresto
Le ricerche nell’area hanno condotto gli agenti fino al negozio Euromoda di via Triumplina. Proprio mentre il giovane si apprestava a varcare la soglia per compiere il terzo tentativo di rapina, i poliziotti sono intervenuti prontamente bloccandolo e immobilizzandolo prima che potesse agire. La perquisizione ha permesso di sequestrare l’arma utilizzata, una fedele replica di una Cz 75 del tutto indistinguibile da una vera.
Portato negli uffici della Questura, il ventenne è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica. Il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, disponendo l’espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese d’origine non appena il giovane verrà scarcerato.