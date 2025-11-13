Tentano un furto in una casa a Chiesanuova: tre 16enni denunciati

Sono tre ragazzi minorenni, bresciani di 16 anni secondo la Questura, le persone che una Volante della Polizia di Stato ha bloccato ieri pomeriggio dopo che avevano cercato di introdursi in una casa di via Firenze, al quartiere Chiesanuova, forzando una finestra. Una situazione che purtroppo si vede spesso in questo periodo in cui i furti in casa si stanno ripetendo.

L’intervento

Il loro «lavoro» ha attirato l’attenzione di un vicino che si è affacciato e ha notato tre persone sul balcone sotto il suo e chiesto immediatamente aiuto al numero unico di emergenza. Vedendosi scoperti i ragazzi sono fuggiti, ma non hanno fatto tanta strada. Grazie alle immagini delle tante telecamere di servizio della zona, infatti, gli agenti hanno avuto preziose indicazioni sulla direzione di fuga e poco dopo li hanno individuati nascosti sotto il balcone di uno stabile abbandonato di via Orzinuovi.

A quel punto hanno cercato di fermarli,ma i tre ragazzi «invece di fermarsi, acceleravano improvvisamente l’andatura tentando di fuggire, per poi dividersi. Due ragazzi venivano prontamente raggiunti e fermati in via Genova mentre il terzo, dopo essersi lanciato nella strada trafficata mettendo a repentaglio l’incolumità sua e quella di chiunque aveva avuto la sventura di trovarsi in quei luoghi, veniva bloccato in via Orzinuovi», ha spiegato la questura. Per loro è scattata la denuncia per tentato furto aggravato in concorso. «In considerazione di quanto accaduto, il questore Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti – in conformità con quanto previsto dal codice delle leggi antimafia – la misura di prevenzione personale dell’Avviso orale di pubblica sicurezza», spiega ancora la nota diffusa.