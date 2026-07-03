Tenta di rubare un camper a Brescia, arrestato: è caccia al complice

Stava cercando di rubare un camper parcheggiato in via Filippo Brunelleschi, a Brescia, quando è stato sorpreso dalla Polizia di Stato. Un cittadino lettone di 40 anni, senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato dopo essere stato trovato al posto di guida del mezzo mentre tentava di forzarne il nottolino di avviamento con un cacciavite. Per lui la Questura ha disposto anche un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune per quattro anni. È invece ancora ricercato il complice, riuscito a fuggire.
La segnalazione
L’intervento è scattato dopo la chiamata di una residente al 112, che aveva notato due uomini aggirarsi con fare sospetto e forzare la portiera del camper prima di salire a bordo. Quando gli agenti della Squadra Volante sono arrivati sul posto, hanno trovato il veicolo con il motore acceso e il quarantenne intento a manomettere il sistema di avviamento.
Alla vista dei poliziotti l’uomo è scappato verso i campi vicini, ma è stato raggiunto e bloccato al termine di un inseguimento. Durante la perquisizione sono stati sequestrati due cacciaviti, uno ancora incastrato nel nottolino di avviamento, e un paio di guanti.
Determinanti anche le fotografie scattate da una vicina di casa, che aveva immortalato i due uomini durante il tentativo di furto. Il quarantenne è stato arrestato per furto aggravato in concorso e denunciato anche per possesso di attrezzi da scasso. Le indagini proseguono per identificare il secondo uomo.