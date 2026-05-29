Il tennis nella morsa dell’afa: è giusto far giocare in piena estate?

L’Europa è nella morsa del caldo e a farne le spese è stato anche Jannik Sinner che a Parigi è crollato: «Non ho dormito bene – ha detto – ero senza energie». E ha aggiunto: «Ho iniziato a sentirmi molto stordito, con pochissima energia, e ho provato a chiudere il match ma non avevo forza».
Da qui la riflessione: che il caldo influisca sulle prestazioni sportive non è in dubbio, ma per alcuni sport giocare durante la bella stagione è un obbligo, per altri si tratta di una consuetudine. Il dibattito, legato anche al cambiamento climatico, potrebbe portare anche a un ridisegno dei calendari dei tornei internazionali come Wimbledon o Us Open.
Insomma, a voi chiediamo se i tennisti debbano o no giocare in estate, e con che modalità, oppure se non sarebbe il caso, per preservare la salute degli atleti, ripensare i calendari. Cosa ne pensate?