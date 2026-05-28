Roland Garros stregato per Jannik Sinner. Il n.1 del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo in un match in cui, quando era a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere probabilmente legato al caldo: l'azzurro ha proseguito in grande difficoltà subendo la rimonta dell'avversario che alla fine conquista il passaggio di turno al quinto set con il punteggio di 3-6; 2-6; 7-5; 6-1; 6-1.
Crollo Sinner al Roland Garros, sta male ed è eliminato
Jannik era a un passo dal match, poi in grave difficoltà cede a Cerundolo
Jannik Sinner dopo il malore al Roland Garros - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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