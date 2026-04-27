Restauro in arrivo per la Prioria del Vittoriale

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«La casa di d’Annunzio è perfettamente conservata – ha spiegato Guerri –, ma ha bisogno di importanti lavori strutturali. Servono un nuovo impianto elettrico, visto che c’è ancora quello degli anni Trenta, un moderno sistema antincendio e l’aria condizionata, dato che nei mesi estivi capita che qualche visitatore accusi malori per il caldo». Aperta al pubblico dal 1975, la Prioria rappresenta lo specchio della cultura dannunziana, l’eredità più intima del Vate.

Vincolo

Lo stesso d’Annunzio scrisse all’architetto Gian Carlo Maroni: «Non permetto che sia mutato di luogo – pur d’un millimetro – alcun mobile, alcuna stoffa, alcun oggetto». Un principio che rende l’intervento delicato: dentro la Prioria nulla può essere spostato, tolto o aggiunto. Ma i lavori non si fermeranno qui. Sono previsti interventi di recupero anche nelle aree più periferiche del «principato» dannunziano. «Restaureremo un edificio non particolarmente pregevole – ha aggiunto Guerri –, situato in un angolo del Vittoriale, con ingresso autonomo da via dei Colli.

Una veduta del Vittoriale di Gardone Riviera © www.giornaledibrescia.it

D’Annunzio lo acquistò per non avere vicini: in passato era affittato, ora lo abbiamo liberato e lo valorizzeremo». La nuova destinazione? «Realizzeremo tre appartamenti per gli ospiti. Si chiamerà “Il convento”, in omaggio al luogo dove d’Annunzio scrisse Il piacere». Prosegue così, senza soste, il progetto «Riconquista», avviato dalla Fondazione per restaurare, valorizzare e riaprire progressivamente tutti gli spazi del Vittoriale. Un percorso culturale che, affiancato a una programmazione di eventi ricca e capace di attrarre, sta dando risultati concreti: nel 2025 gli ingressi hanno raggiunto quota 303.403.