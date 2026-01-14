Telefono Amico, dal prossimo aprile sarà attivo anche di notte

Dal prossimo aprile Telefono Amico sarà attivo 24 ore su 24. Un’importante novità per il servizio di ascolto che le persone contattano per parlare liberamente e senza paura di esser giudicate, delle proprie sofferenze, dei propri pensieri e anche, a volte, di quelli più bui che arrivano perfino a sfiorare l’idea del suicidio (contro il quale ogni anno Telefono Amico propone una specifica campagna di prevenzione, a settembre).

Un servizio di aiuto che dal centro operativo di Brescia ha garantito l’ascolto attento e partecipato nel corso di 3.104 chiamate nel 2025 (un po’ in calo rispetto al 2024 quando erano state 3.507 e al 2023 che aveva toccato le 3.841). A rispondere 32 volontari che sono stati al telefono per 1.258 ore, con una durata media di 24 minuti a telefonata. Soprattutto da parte di donne, per il 95% dei casi, a fronte di un 5% da parte di uomini, mentre nei due anni precedenti (il 2023 e il 2024) le percentuali erano del 19% di maschi e l’81% di donne.

I contatti

Il numero di telefono unico nazionale che oggi si può contattare dalle 9 fino a mezzanotte è lo 02 2327 2327, ma volendo si può compilare un form alla pagina web di Telefono Amico Italia per poter scrivere una mail, e dal 2020 è attivo, dalle 18 alle 21, anche un numero di WhatsApp con il quale si può chattare che è il 324 011 7252.

I volontari

I volontari che rispondono e che presto risponderanno non solo di giorno ma anche la notte, lo fanno da uno dei 22 centri disseminati in tutta Italia, da Milano a Palermo, da Roma a Parma e tra questi vi è anche quello di Brescia.

«Un centro che è alla ricerca di persone disposte ad ascoltare chi ha bisogno di aiuto - spiega la presidente di TA Brescia, Claudia Gozzini -, che supportino l’altro a ritrovare fiducia nelle proprie risorse personali e si ricolleghi poi autonomamente alle reti sociali. I nostri volontari credono nell’importanza dell’ascolto, prestano attenzione agli altri in una relazione di aiuto positivo ed efficace».

Al Villaggio Sereno

Da qui la ricerca ogni anno di volontari che possano essere formati, per essere in grado di dare risposte a chi chiama. La prossima serata informativa – che non comporta l’iscrizione al corso – si terrà il 26 gennaio alle 20.30 nella biblioteca del Villaggio Sereno in Traversa XII 58/a. Peraltro dal 2020 il servizio di risposta può essere effettuato oltre che dalla sede di TA Brescia, anche da casa di alcuni volontari che sono stati dotati della strumentazione necessaria per collegarsi da remoto.