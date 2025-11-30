Under 18 arrabbiati, depressi e ansiosi: uno su due chiede aiuto
Il «piano Tironi» ha avviato lo sportello psicopedagogico per 158 istituti: «Ora otto milioni per le squadre sportive»
Supporto alla generazione under 18
C’è chi scivola di soppiatto lungo il corridoio, schiacciandosi il più possibile contro il muro: le cuffie nelle orecchie, la musica a tutto volume, i passi che rimbalzano sul pavimento come un battito irregolare. C’è chi sospira di continuo, quasi come se recitasse una preghiera. C’è chi da solo non si muove di un millimetro, come se la presenza dell’amico o dell’amica rendesse possibile l’equilibrio. C’è chi alza le mani di continuo, con più o meno forza. Chi urla, chi sorride e tace, trincera
